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Меморандум з МВФ: коли
пообіцяли скасувати повну...

Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49

Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі вклади фізосіб в Ощадбанку на 100% гарантуються державою.

Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49

Сделают депозиты в грн под 1%, в $ под 0,01% и можно отменять вообще любую гарантию :)
yvlad
 
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