Наразі вклади фізосіб в Ощадбанку на 100% гарантуються державою.
Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49
Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49
Сделают депозиты в грн под 1%, в $ под 0,01% и можно отменять вообще любую гарантию :)
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