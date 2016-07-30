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Меморандум з МВФ: коли
пообіцяли скасувати повну...

Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49

Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі вклади фізосіб в Ощадбанку на 100% гарантуються державою.

Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49

Сделают депозиты в грн под 1%, в $ под 0,01% и можно отменять вообще любую гарантию :)
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14

Це прикро для банку, але неминуче. Сподіваюся, це значною мірою не вплине на стабільність банку.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:33

А причем тут МВФ? К дяде Ашоту в чебуречную они не заходили, чтобы отменить мясо в чебуреках?
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:05

shkarapet
большие риски, что при следующей ж***, а она будет скоро, банк не выплатит никому и ничего, а по фонду хоть гарантированную сумму.
Нигде и никогда не может быть 100% гарантии. А если ее обещают, то это иллюзия.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:33

Re: Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...

Нас готовят к большой Ж...?
Нужно будет бабулям у подъезда рассказать, что если что то денежки тю тю полностью, как было в конце ссср. Паника она тетка такая, что уже до конца декабря ничего и отменять не нужно будет.))))
p_a_l
 
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