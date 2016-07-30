Наразі вклади фізосіб в Ощадбанку на 100% гарантуються державою.
Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49
Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку.
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:49
Сделают депозиты в грн под 1%, в $ под 0,01% и можно отменять вообще любую гарантию :)
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14
Це прикро для банку, але неминуче. Сподіваюся, це значною мірою не вплине на стабільність банку.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:33
А причем тут МВФ? К дяде Ашоту в чебуречную они не заходили, чтобы отменить мясо в чебуреках?
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:05
shkarapet
большие риски, что при следующей ж***, а она будет скоро, банк не выплатит никому и ничего, а по фонду хоть гарантированную сумму.
Нигде и никогда не может быть 100% гарантии. А если ее обещают, то это иллюзия.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:33
Re: Меморандум з МВФ: коли пообіцяли скасувати повну...
Нас готовят к большой Ж...?
Нужно будет бабулям у подъезда рассказать, что если что то денежки тю тю полностью, как было в конце ссср. Паника она тетка такая, что уже до конца декабря ничего и отменять не нужно будет.))))
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:05
В 19 году будет новый президент. Какие планы они составляют до 20? смешно.
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