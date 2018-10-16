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У Windows 10 з'явиться своя «пісочниця»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:53
Пропонуємо до обговорення:
Microsoft має намір вбудувати в свою операційну систему захист від шкідливого ПЗ.
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R2
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Додано: Сер 02 січ, 2019 07:54
Майбутнє все одно за Linux. Рекомендую спробувати.
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Sergius
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