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Рада з фінансової стабільності має намір розробити план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Рада з фінансової стабільності (СФС) України, яка об'єднує Міністерство фінансів, Національний банк та інших фінрегуляторів, має намір розробити до кінця березня 2019 року план відновлення до кінця того ж року платоспроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Дивися повний текст Рада з фінансової стабільності має намір розробити план відновлення платоспроможності ФГВФО
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:01
А что, у ФГВФЛ проблемы с платежеспособностью? Вроде постоянно рапортуют о надходженнях в миллиардных объемах.
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