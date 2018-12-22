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Рада з фінансової стабільності
має намір розробити план...

Рада з фінансової стабільності має намір розробити план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:01

Рада з фінансової стабільності має намір розробити план...

Пропонуємо до обговорення:
Рада з фінансової стабільності (СФС) України, яка об'єднує Міністерство фінансів, Національний банк та інших фінрегуляторів, має намір розробити до кінця березня 2019 року план відновлення до кінця того ж року платоспроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:01

А что, у ФГВФЛ проблемы с платежеспособностью? Вроде постоянно рапортуют о надходженнях в миллиардных объемах.
heavensfeel
 
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