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TSMC побудує завод
за $20 мільярдів

TSMC побудує завод за $20 мільярдів
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11

TSMC побудує завод за $20 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство Тайваню з контролю за навколишнім середовищем (EIA) видало оцінку проекту TSMC з будівництва заводу для випуску напівпровідників з технологічними нормами 3 нм.

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11

Це майже 1% від виробленої електроенергії в Росії в 2016 році

Навіщо порівнювати споживання електроенергії Тайванською компанією з виробництвом електрики в московії? Логічно порівняти з виробництвом енергії на Тайвані.
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