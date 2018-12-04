Національне агентство Тайваню з контролю за навколишнім середовищем (EIA) видало оцінку проекту TSMC з будівництва заводу для випуску напівпровідників з технологічними нормами 3 нм.
Дивися повний текст TSMC побудує завод за $20 мільярдів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11
TSMC побудує завод за $20 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст TSMC побудує завод за $20 мільярдів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11
Навіщо порівнювати споживання електроенергії Тайванською компанією з виробництвом електрики в московії? Логічно порівняти з виробництвом енергії на Тайвані.
|