|
|
|
TSMC побудує завод за $20 мільярдів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство Тайваню з контролю за навколишнім середовищем (EIA) видало оцінку проекту TSMC з будівництва заводу для випуску напівпровідників з технологічними нормами 3 нм.
Дивися повний текст TSMC побудує завод за $20 мільярдів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86480
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11
Це майже 1% від виробленої електроенергії в Росії в 2016 році
Навіщо порівнювати споживання електроенергії Тайванською компанією з виробництвом електрики в московії? Логічно порівняти з виробництвом енергії на Тайвані.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31
Згоден, московське царство не найкращий еталон порівняння.
-
sdmitruk
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 11.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:01
0mage0 написав:
Це майже 1% від виробленої електроенергії в Росії в 2016 році
Навіщо порівнювати споживання електроенергії Тайванською компанією з виробництвом електрики в московії? Логічно порівняти з виробництвом енергії на Тайвані.
вот почему:
По материалам 3dnews.ru
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:51
Pegasmaster написав: 0mage0 написав:
Це майже 1% від виробленої електроенергії в Росії в 2016 році
Навіщо порівнювати споживання електроенергії Тайванською компанією з виробництвом електрики в московії? Логічно порівняти з виробництвом енергії на Тайвані.
ось чому:
За матеріалами 3dnews.ru
Я це бачив. Питання було радше риторичним, заклик редакторам сайту не передруковувати тупо новини, а хоча б адаптувати під Україну.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|