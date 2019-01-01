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Windows 10 навчиться розпізнавати
людей замість введення...

Windows 10 навчиться розпізнавати людей замість введення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:12

Windows 10 навчиться розпізнавати людей замість введення...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році компанія Microsoft випустить оновлення для Windows 10 з доволі корисною функцією, яка позбавить користувачів від необхідності введення паролів при вході.

Дивися повний текст Windows 10 навчиться розпізнавати людей замість введення паролів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:12

Окрема камера для ноутбуків? Що за лажа.
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