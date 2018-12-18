Про це повідомив НБУ в Звіті про фінансову стабільність.
Дивися повний текст НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого комісійного доходу банківського сектора.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14
НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого комісійного доходу банківського сектора.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14
помню стенания во время национализации банка, как он загнется без бени. сейчас уже успокоились
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