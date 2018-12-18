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НБУ: ПриватБанк забезпечує
майже половину чистого...

НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14

НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив НБУ в Звіті про фінансову стабільність.

Дивися повний текст НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого комісійного доходу банківського сектора.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:14

помню стенания во время национализации банка, как он загнется без бени. сейчас уже успокоились
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:11

Re: НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого...

Банк і повинен жити за рахунок комісій по операціям - це його суть. Кредити - ризикована діяльність. Ломбард займається кредитами. :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:13

Re: НБУ: ПриватБанк забезпечує майже половину чистого...

  olexiy_ogryzko написав:сейчас уже успокоились
кроме Бонифация
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:16

Могли бы и абсолютные прибыли в статье привести.
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