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Омелян не відкидає, що платні
дороги почнуть будувати в...

Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:30

Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не відкидає, що в 2019 році буде розпочато будівництво платних доріг в Україні.

Дивися повний текст Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:30

парень есть такая штука - КОНКУРЕНЦИЯ, ты просто даже не представляешь то, что дороги могут быть качественней и дешевле. Платные дороги очередной БРЕД, как сосать деньги из бюджета по другому!
shkarapet
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