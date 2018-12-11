Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не відкидає, що в 2019 році буде розпочато будівництво платних доріг в Україні.
Дивися повний текст Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в 2019 році.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:30
Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в...
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Дивися повний текст Омелян не відкидає, що платні дороги почнуть будувати в 2019 році.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:30
парень есть такая штука - КОНКУРЕНЦИЯ, ты просто даже не представляешь то, что дороги могут быть качественней и дешевле. Платные дороги очередной БРЕД, как сосать деньги из бюджета по другому!
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