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ЄС поступово припиняє друкувати
банкноти номіналом 500 євро

ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:25

ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро

Пропонуємо до обговорення:
Єврозона рухається до того, щоб повністю припинити друкувати банкноти по 500 євро.

Дивися повний текст ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:25

Точно как мне теща толдычит - Без встроенного чипа и знака дьявола нельзя будет ни купить ни продать. Полный контроль.
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