Єврозона рухається до того, щоб повністю припинити друкувати банкноти по 500 євро.
Дивися повний текст ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:25
ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро
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Дивися повний текст ЄС поступово припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:25
Точно как мне теща толдычит - Без встроенного чипа и знака дьявола нельзя будет ни купить ни продать. Полный контроль.
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:51
Жаль - чем крупнее номинал, тем легче спрятать. Придётся срочно укрупнять банки.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:32
1000 франков никуда не денутся. Тем более, что людям, у которых их не одна пачка, билет до Цюриха, Женевы и Лозанны более чем по карману
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