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Протягом 2018 року НБУ
утилізував банкнот на 40 млрд грн

Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:20

Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Протягом поточного року Національний банк України (НБУ) вилучив із обігу банкноти на загальну суму 41,6 млрд грн.

Дивися повний текст Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:20

пластикові банкноти - ні не чули...
nvvetal
 
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