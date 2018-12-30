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Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Протягом поточного року Національний банк України (НБУ) вилучив із обігу банкноти на загальну суму 41,6 млрд грн.
Дивися повний текст Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:20
пластикові банкноти - ні не чули...
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