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Крюківський вагонозавод планує
інвестувати 200 млн у...

Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32

Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) планує інвестувати близько 200 млн грн в розробку приміського електропотяга.

Дивися повний текст Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у новий український електропотяг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32

«Тарпан» по сути и есть пригородная электричка. Что они хотят разработать ?
ssnet
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