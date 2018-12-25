У 2019 Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) планує інвестувати близько 200 млн грн в розробку приміського електропотяга.
Дивися повний текст Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у новий український електропотяг.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32
Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у...
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Дивися повний текст Крюківський вагонозавод планує інвестувати 200 млн у новий український електропотяг.
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32
«Тарпан» по сути и есть пригородная электричка. Что они хотят разработать ?
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