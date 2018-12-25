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В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн.
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48
ЕСВ тоже выросло...
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