З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн.
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48
В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень.
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:55
Лучше б первый тарифный разряд прировняли к минималке.
А то получается что достаточно квалифицированный работник 12-го тарифного разряда (из 25) получает оклад меньше минималки. Абсурд.
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