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В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн.
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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R2
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48
ЕСВ тоже выросло...
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papchik
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:55
Лучше б первый тарифный разряд прировняли к минималке.
А то получается что достаточно квалифицированный работник 12-го тарифного разряда (из 25) получает оклад меньше минималки. Абсурд.
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Kalgan
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Додано: Чет 03 січ, 2019 07:41
4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.
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0mage0
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:51
Кстати, в долларовом эквиваленте это почти столько же, сколько и в России. В РФ минимальная зарплата сейчас 11280 рублей -- примерно 163 доллара. В Украине 4173 гривны -- это где-то 149 USD по нынешнему курсу.
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victorulysses7
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:00
0mage0 написав:
4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.
После сплаты НДС 2687,41
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shkarapet
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:59
shkarapet написав: 0mage0 написав:
4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.
После сплаты НДС 2687,41
Какой смысл считать зарплату "После сплаты НДС", если все привыкли, что все цены в магазинах с НДС ?
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Kalgan
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35
shkarapet написав:
После сплаты НДС 2687,41
А ви купуйте на ринках. Там основна маса безПДВ-шників. Вуаля.
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jeugen
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