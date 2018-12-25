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В Україні зросла мінімальна
зарплата - на 450 гривень

В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48

В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн.

Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:48

ЕСВ тоже выросло...
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:55

Лучше б первый тарифный разряд прировняли к минималке.
А то получается что достаточно квалифицированный работник 12-го тарифного разряда (из 25) получает оклад меньше минималки. Абсурд.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:41

4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:51

Кстати, в долларовом эквиваленте это почти столько же, сколько и в России. В РФ минимальная зарплата сейчас 11280 рублей -- примерно 163 доллара. В Украине 4173 гривны -- это где-то 149 USD по нынешнему курсу.
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:00

  0mage0 написав:4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.

После сплаты НДС 2687,41
shkarapet
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:59

  shkarapet написав:
  0mage0 написав:4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.

После сплаты НДС 2687,41

Какой смысл считать зарплату "После сплаты НДС", если все привыкли, что все цены в магазинах с НДС ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35

Re: В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень

  shkarapet написав:После сплаты НДС 2687,41

А ви купуйте на ринках. Там основна маса безПДВ-шників. Вуаля.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:17

А цены выше, чем в супермаркетах с НДС)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:22

  ALexxxS написав:А цены выше, чем в супермаркетах с НДС)))

Зато натур продукт. Ваше здоров*я та довголіття. І ПДВ не потрібно платити. )))
Все це було б весело, як би не так сумно.
jeugen
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