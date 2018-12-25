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В Україні зросла мінімальна зарплата - на 450 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58
0mage0 написав:
4173 до сплати податків. Після сплати податків буде 3359.26 грн.
А раньше минималка налогом не облагалась.
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p_a_l
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Чет 03 січ, 2019 09:29
nalim
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