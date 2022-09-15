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Finance.ua: Як замовити готівку в Приват24
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про корисну послугу
Вам потрібно зняти готівку з картки або депозиту в Приватбанку? Краще замовте їх заздалегідь. Прийшовши в банк "без попередження", ви можете зіткнутися з ситуацією, коли в касі не виявиться потрібної суми. В першу чергу це стосується валюти і великих сум у гривні (від 50 000). Багато хто не в курсі, що для замовлення готівки зовсім не обов'язково їхати до відділення або дзвонити консультанту. Це можна зробити в інтернет-банку Приват24.
Дивися повний текст Як замовити готівку в Приват24
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D2
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:52
>>Що робити з валютною дрібницею?
Є слово дріб'язок
>>на мапі залишається пара доларів або навіть центів.
На мапі чи на картці?
Рекомендую превіряти текст перед тим, як його викладати на сторінці.
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kozerenko
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:37
Чому знімки російськомовні?
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enigma231990
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:13
Думаю, потому - что в качестве языка интерфейса выбран Русский
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mustbe
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:18
Шановні керівники банку! Поясніть ситуацію, що склалася відносно видачі власних коштів з валютних карток. Тільки не потрібно розказувати, що ви тимчасово не були готові до карантину і у вас вже нема валютних запасів. Я не прошу продати валюту.Я вимагаю свої власні кошти. Це неподобство, м'яко кажучи! Навіть перекази на іншу картку іншого банку не можна здійснити. Чому інші банки видають валюту, а у вас її нема? Це, що за безлад? Чекаю пояснення.
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malokhatko71
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:46
Kozerenko. Це питання до вашого браузера а не до автора посту. Пост написаний російською мовою і в оригіналі «осталась милочь на карте», а ви критикуєте машинний переклад
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xrust2
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Додано: Нед 23 тра, 2021 09:43
що робити якщо з запропонованих відділень немає потрібного?
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sazonenkotania0
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:05
Пишуть, що можна замовити суму кратну 50 євро. Брешуть. Система дозволяє замовляти лише суму кратну 100. У мене лишається 87 євро. Це не такий вже і дріб"язок для пенсіонера - майже розмір моєї пенсії. Хитрять, щоб докупляли валюту по низькому курсу банку. Бо ж інакше не зніму! От вам і "невинне" шахрайство!
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solnyshko827
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:53
Добрий день! Прийшов переказ сумою 100євро , при замовленні пише , що мінімальна сума замовлення 300євро. То як мені забрати переказ тією ж валютою , що надіслали ?
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tkrasnonogaa
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