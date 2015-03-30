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Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:57
Доброго дня. На обговорення виношу тему виборчу. Та наслідки для України у випадку перемоги Зеленського. Чекаю на конструктивне обговорення.
Востаннє редагувалось Molchyn
в Сер 02 січ, 2019 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:59
Molchyn
Для початку - позитив в тому, що це нова людина та не політик. Одночасно те що він не політик, може виявитися його слабкою стороною...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:03
Квартал без Вовы? Я против.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:07
Мизантрóп
Наоборот отлично! Президента в Квартале сможет в свободное время играть сам Президент!
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:12
Molchyn
смеху на весь мир
Репетиции,гастроли,а когда царствовать?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:16
Molchyn
Єдиним кандидатом на посаду президента від "націоналістів" став Руслан Кошулинський
Партії ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів і організація "С14" заявили про підтримку "свободівця" Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року.
Згідно зі спільною заявою націоналістичних політсил, яку в понеділок поширила прес-служба "Свободи", підтримка Р.Кошулинського як кандидата в президенти зумовлена необхідністю "зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах".
"2019 рік буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська самостійна соборна держава, або впаде в прірву реваншу промосковських сил. Надзвичайно важливими в цьому є президентські та парламентські вибори. На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", - йдеться в заяві.
Націоналістичні партії та організації також закликали інші національно-патріотичні сили та всіх українців підтримати кандидатуру Р.Кошулинського на посаду президента України.
Заяву підписали партія ВО "Свобода"(лідер - Олег Тягнибок), партія "Правий сектор" (голова партії - Андрій Тарасенко), Організація українських націоналістів (голова - Богдан Червак), Конгрес українських націоналістів (голова - Степан Брацюнь) та "С14" (лідер руху - Євген Карась).
У заяві також зазначено, що про підтримку Р.Кошулинського заявив лідер Національного руху "Дія", народний депутат України Дмитро Ярош.
Начебто цей кандидат сильніший, з досвідом чесної роботи третім спікером ВР, ветеран АТО і як на мене порядна людина.
Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни, інформаційно пропагадистськи з зовні нав*язане суспільству і підхоплене всіляко розкручують рейтинг в середині України. Які недалекоглядні.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 02 січ, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:17
В мире разные чувства юмора. но все ведь в сравнении. с кем?..
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:20
Перес де Куэльяр
А які в нього шанси? Який рейтинг? А Чому у нього саме такий рейтинг? Отоооож! Тема про Зеленського. Стосовно
Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни
Рейган був теж актором і як?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:35
Molchyn написав:Перес де Куэльяр
А які в нього шанси? Який рейтинг? А Чому у нього саме такий рейтинг? Отоооож! Тема про Зеленського. Стосовно
Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни
Рейган був теж актором і як?
Перед президентством Рейган был губернатором Калифорнии. Самым мощным и развитым штатом США.
Коль на то пошло, то может уже и Хазанову, Шифрину и прочим Жванецким с Петросянами стоит подумать о смене амплуа. А что? Хорошие ведь ребята.
Поболтал и можно на российское царство.
Востаннє редагувалось player
в Сер 02 січ, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:39
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Ох не любите Вы юмористов!
А я Жванецкого уважаю. Он мог быть президентом не глупее бывших. Но нет! И это его выбор...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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