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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:57
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
Доброго дня. На обговорення виношу тему виборчу. Та наслідки для України у випадку перемоги Зеленського. Чекаю на конструктивне обговорення.
Востаннє редагувалось Molchyn в Сер 02 січ, 2019 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:59
Molchyn Для початку - позитив в тому, що це нова людина та не політик. Одночасно те що він не політик, може виявитися його слабкою стороною...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:03
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Квартал без Вовы? Я против.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:07
Мизантрóп Наоборот отлично! Президента в Квартале сможет в свободное время играть сам Президент!
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:12
Molchyn смеху на весь мир Репетиции,гастроли,а когда царствовать?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:16
Molchyn
Начебто цей кандидат сильніший, з досвідом чесної роботи третім спікером ВР, ветеран АТО і як на мене порядна людина.
Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни, інформаційно пропагадистськи з зовні нав*язане суспільству і підхоплене всіляко розкручують рейтинг в середині України. Які недалекоглядні.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 02 січ, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:17
Re: смеху
В мире разные чувства юмора. но все ведь в сравнении. с кем?..
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:20
Перес де Куэльяр А які в нього шанси? Який рейтинг? А Чому у нього саме такий рейтинг? Отоооож! Тема про Зеленського. Стосовно
Рейган був теж актором і як?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:35
Перед президентством Рейган был губернатором Калифорнии. Самым мощным и развитым штатом США.
Коль на то пошло, то может уже и Хазанову, Шифрину и прочим Жванецким с Петросянами стоит подумать о смене амплуа. А что? Хорошие ведь ребята.
Поболтал и можно на российское царство.
Востаннє редагувалось player в Сер 02 січ, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:39
player Ох не любите Вы юмористов! А я Жванецкого уважаю. Он мог быть президентом не глупее бывших. Но нет! И это его выбор...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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