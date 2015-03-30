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Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42
player написав:
Хазанову, Шифрину и прочим Жванецким с Петросянами подумать о смене амплуа. А что, ведь
Вакарчуку тоже можно.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:44
Molchyn написав:
Жванецкого уважаю. Он мог быть президентом не глупее бывших. Но
Говорят, юмор и агрессия несовместимы. россиянская
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56
Помнится как один комик уже шутил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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