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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42

Re: ребята

  player написав:Хазанову, Шифрину и прочим Жванецким с Петросянами подумать о смене амплуа. А что, ведь

Вакарчуку тоже можно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:44

Re: выбор

  Molchyn написав:Жванецкого уважаю. Он мог быть президентом не глупее бывших. Но

Говорят, юмор и агрессия несовместимы. россиянская
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

Помнится как один комик уже шутил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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