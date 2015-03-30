Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Вакарчуку тоже можно.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42
Re: ребята
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:44
Re: выбор
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Помнится как один комик уже шутил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:50
Возможно даже спикер и министры с главой АП. Команда есть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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