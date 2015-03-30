Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Сер 02 січ, 2019 23:30

Интересовало, что же за анкета выложена на сайте Зеленского (самому регистрироваться из-за этого нет ни малейшего желания). Но не зря говорят - "В Инете есть всё!" Есть и анкета:(взята сТ.е. здесь не только "чистые" члены команды, но и всего лишь подписавшиеся на рассылку новостей, также просто "подтанцовка" (обычная массовка).2 статьи, где приводятся аналогии - артисты-политики.Правда умалчивается, что- Рейган стал Президентом после 14 лет первого губернаторства,- Джимми Моралес до президенства 2 года был генеральным секретарём партии Фронт национальной конвергенции,- Лех Качиньский до президенства 18 лет в политике (начал политическую карьеру в Комитете защиты рабочих в 1977 году),- Вацлав Гавел 11 лет (с 1978-го - один из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых),- остальные не пытались стать Президентами, довольствуясь более низкими должностями - губернатор, мэр, конгрессмен, посол, премьер-министр.Сами статьи:И мнение КВН-щика, бывшего члена Всесоюзного Клуба «Что? Где? Когда?»