Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

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Додано: Чет 03 січ, 2019 07:38
Почему бы тогда Коломойскому было самому не попробовать? Примеров крупных бизнесменов во главе государств хватает: Трамп, Берлускони, Иванишвили, да тот же Порошенко. Это был бы понятный и достойный ход. А пихать марионетку Зеленского, которым собираешься управлять как куклой из-под стола, и на которого сможешь вешать все косяки, уходя от ответственности - не достойно.
У матросов нет стоп-лоссов
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