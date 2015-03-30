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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:38

Почему бы тогда Коломойскому было самому не попробовать? Примеров крупных бизнесменов во главе государств хватает: Трамп, Берлускони, Иванишвили, да тот же Порошенко. Это был бы понятный и достойный ход. А пихать марионетку Зеленского, которым собираешься управлять как куклой из-под стола, и на которого сможешь вешать все косяки, уходя от ответственности - не достойно.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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