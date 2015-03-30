Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

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Додано: Чет 03 січ, 2019 07:38
Почему бы тогда Коломойскому было самому не попробовать? Примеров крупных бизнесменов во главе государств хватает: Трамп, Берлускони, Иванишвили, да тот же Порошенко. Это был бы понятный и достойный ход. А пихать марионетку Зеленского, которым собираешься управлять как куклой из-под стола, и на которого сможешь вешать все косяки, уходя от ответственности - не достойно.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:47
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:51
Faceless ток подумал,что в марте скриптанут несколько лямов ЗЕКоМанды©
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 03 січ, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Скорее всего хуже чем Порох он точно не будет.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:01
Faceless одна из цитат в ЖЖ.С просторов© Ссыль Вы давали.
- Перестаньте убивать селёдок ради шуб!
- И крабов ради палок!
- И Алёнок ради шоколада!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:04
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:06
Заметьте важную мысль, никто не поливает грязью уже подавшего документы в ЦИК Шевченко, потому что все понимают, что Шевченко клоун. И Ляшко не будут обсуждать, и еще про несколько десятков кандидатов, которые зарегистрируется тоже не скажут ни одного слова нигде.
Просто все подспудно боятся, что этот кандидат реальный претендент.
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:06
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:07
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Пока Олег Винник не подаст документы.Включится женская логика.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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