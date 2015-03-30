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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<123456>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:38

Почему бы тогда Коломойскому было самому не попробовать? Примеров крупных бизнесменов во главе государств хватает: Трамп, Берлускони, Иванишвили, да тот же Порошенко. Это был бы понятный и достойный ход. А пихать марионетку Зеленского, которым собираешься управлять как куклой из-под стола, и на которого сможешь вешать все косяки, уходя от ответственности - не достойно.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:47

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  yanyura написав:Т.е. здесь не только "чистые" члены команды, но и всего лишь подписавшиеся на рассылку новостей, также просто "подтанцовка" (обычная массовка).

https://ibigdan.livejournal.com/23075381.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:51

Faceless ток подумал,что в марте скриптанут несколько лямов ЗЕКоМанды©
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 03 січ, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

Скорее всего хуже чем Порох он точно не будет.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Мизантрóп написав:ЗЕКоМанды

Давайте не опускаться до такого. Поливать грязью только за попытку выдвинутся кандидатом в президенты, хоть как бы кто к нему не относился - крайне некрасиво. Я хоть и скептически отношусь к этому "проекту", но за такие оскорбления буду банить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:01

Faceless одна из цитат в ЖЖ.С просторов© :wink: Ссыль Вы давали.
- Перестаньте убивать селёдок ради шуб!
- И крабов ради палок!
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:04

  Мизантрóп написав:Faceless одна из цитат в ЖЖ.С просторов© :wink: Ссыль Вы давали.

Знаю что с просторов, но все с просторов надо тут повторять
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:06

  Faceless написав:
  Мизантрóп написав:ЗЕКоМанды

Давайте не опускаться до такого. Поливать грязью только за попытку выдвинутся кандидатом в президенты, хоть как бы кто к нему не относился - крайне некрасиво. Я хоть и скептически отношусь к этому "проекту", но за такие оскорбления буду банить


Заметьте важную мысль, никто не поливает грязью уже подавшего документы в ЦИК Шевченко, потому что все понимают, что Шевченко клоун. И Ляшко не будут обсуждать, и еще про несколько десятков кандидатов, которые зарегистрируется тоже не скажут ни одного слова нигде.

Просто все подспудно боятся, что этот кандидат реальный претендент.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:06

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Faceless написав:Я хоть и скептически отношусь к этому "проекту"
Я тоже.Против кого будем дружить :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:07

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  freeze написав:этот кандидат реальный претендент.
Пока Олег Винник не подаст документы.Включится женская логика.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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