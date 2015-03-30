|
|
|
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:14
freeze написав:
никто не поливает грязью уже подавшего документы в ЦИК Шевченко, потому что все понимают, что Шевченко клоун
Да там вообще не пойми на кого рассчитано. Весь пиар на Буковеле, частном комплексе Коломойского, и с какого перепугу какой-то депутатишка лепечет "ми його побудували". Причем в рекламу уже больше года деньги вбухивают. Тут совсем неприкрытая тушка.
freeze написав:
И Ляшко не будут обсуждать
Да его, по моему, уже так обсудили что дальше некуда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 5240 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:18
Faceless написав: freeze написав:
никто не поливает грязью уже подавшего документы в ЦИК Шевченко, потому что все понимают, что Шевченко клоун
Да там вообще не пойми на кого рассчитано. Весь пиар на Буковеле, частном комплексе Коломойского, и с какого перепугу какой-то депутатишка лепечет "ми його побудували". Причем в рекламу уже больше года деньги вбухивают. Тут совсем неприкрытая тушка.
Это не тот Шевченко)) Буковельский еще не подал документы.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9037
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 3598 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21
Из всего потока критики - явный это отсутствие политического опыта. Все верно. но как вам такой взгляд - демократия это возможность выбора президента. Так приходит новый человек и он делает все чтобы показать себя, свою работу. Стимулы есть. Их много. В том числе и второй срок. А люди решают просто - если их жизнь реально улучшилась, то дают ему поддержку и второй срок. А если нет - то всего доброго (пример Ющенко). Это так работает. И чем больше шансов у других (новых) людей занять пост президента и главное чем больше пройдет через эту должность людей, тем в принципе для страны лучше. Вот почему в сегодняшних реалиях и появился Зеленский. Поэтому у него такой рейтинг. И у народа только один механизм воздействия на власть - выборы и ее смена. Хотя есть еще революция, но это исключение из правил. Вот многие высказались против Зеленского, а вариант получше есть? Реально нет.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21
freeze написав: Faceless написав: freeze написав:
никто не поливает грязью уже подавшего документы в ЦИК Шевченко, потому что все понимают, что Шевченко клоун
Да там вообще не пойми на кого рассчитано. Весь пиар на Буковеле, частном комплексе Коломойского, и с какого перепугу какой-то депутатишка лепечет "ми його побудували". Причем в рекламу уже больше года деньги вбухивают. Тут совсем неприкрытая тушка.
Это не тот Шевченко)) Буковельский еще не подал документы.
Как-то не интересовался еще массивом кандидатов. Хоть не Тарас Григорович?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 5240 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:22
так может мы и обратим внимание на резкую накрутку подписчиков Мордокниги Гаранта и Леди с косой в конце прошлого года? Шарий ролик отдельный снял по поводу.
накруткой пользуются все, оплачивающие услуги "продвинутых" политтехнологов - увы-с, Зеленский просто пошел протоптанной дорогой.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1652
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:26
Molchyn написав:
Реально нет.
ЮВТ всегда и любой ценой жаждет власти
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 269 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:32
Molchyn написав:
А люди решают просто - если их жизнь реально улучшилась, то дают ему поддержку и второй срок. А если нет - то всего доброго (пример Ющенко).
Здесь всё не так просто. За каденцию Ющенко жизнь подавляющего большинства людей улучшилась, у многих значительно.
Просто половина - так называемая бело-голубая часть электората - не простила ему мутного третьего полузаконного тура прошлых выборов, несмотря на то, что их жизнь явно улучшилась. А другая половина - так называемая оранжевая часть голосов была растащена на куски товарищами президента Тимошенко, Яценюком и тд, которые развели полнейший срач между собой.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9037
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 3598 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:34
yanyura
2 статьи, где приводятся аналогии - артисты-политики.
Правда умалчивается, что
- Рейган стал Президентом после 14 лет первого губернаторства,
- Джимми Моралес до президенства 2 года был генеральным секретарём партии Фронт национальной конвергенции,
- Лех Качиньский до президенства 18 лет в политике (начал политическую карьеру в Комитете защиты рабочих в 1977 году),
- Вацлав Гавел 11 лет (с 1978-го - один из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых),
- остальные не пытались стать Президентами, довольствуясь более низкими должностями - губернатор, мэр, конгрессмен, посол, премьер-министр.
Прекрасно! Будем ждать пока Зеленский или другой кандидат поднакопит опыта, при этом не замажется и не погрязнет в скандалах и подаст свою кандидатуру?
Так есть уже политические фигуры, а народ от них рос воротит! Беда!
Просто интересно каким должен быть лучший кандидат для Вас? Губернатором из США?
Нищим, бо не крав, но с дипломам Гарварда? Какие критерии? Очень интересно.
Спасибо.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:36
freeze
Здесь всё не так просто. За каденцию Ющенко жизнь подавляющего большинства людей улучшилась, у многих значительно.
А то что народ от него ждал реформ и перемен, и не дождался не повлияло? Потратить столько доверия и ничего в итоге не построить?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:36
Molchyn написав:
Из всего потока критики - явный это отсутствие политического опыта. Все верно. но как вам такой взгляд - демократия это возможность выбора президента. Так приходит новый человек и он делает все чтобы показать себя, свою работу. Стимулы есть. Их много. В том числе и второй срок. А люди решают просто - если их жизнь реально улучшилась, то дают ему поддержку и второй срок. А если нет - то всего доброго (пример Ющенко). Это так работает. И чем больше шансов у других (новых) людей занять пост президента и главное чем больше пройдет через эту должность людей, тем в принципе для страны лучше. Вот почему в сегодняшних реалиях и появился Зеленский. Поэтому у него такой рейтинг. И у народа только один механизм воздействия на власть - выборы и ее смена. Хотя есть еще революция, но это исключение из правил. Вот многие высказались против Зеленского, а вариант получше есть? Реально нет.
Если бы не та внешняя обстановка, которую мы имеем, можно было бы согласиться и "поэкспериментировать" хоть и с Зеленским. Есть ли вариант получше - вопрос непростой. Похуже вариантов много.
А получше... Ну ладно опыт. Допустим, он действительно хочет показать себя и что-то улучшить. С какой командой? С какой поддержкой? У нас парламентско
-президенсткая республика, как и с кем он будет договариваться в Раде? Коломойский ему купит большинство? Он может быть хоть на 100% искренним и честным патриотом, но без своей влиятельной политсилы, без команды, которую готов представить в правительстве, его просто будут игнорить и он ни на что ровным счетом не сможет влиять. Договориться? Может, конечно, но с таким раскладом сил условия ставит не он, все решения будут сплошными компромиссами в пользу других политсил. И это если он действительно хочет себя показать и что-то улучшить.
А теперь с учетом вышесказанного, очень интересно, чем же эта ситуация будет лучше даже, например, по сравнению с текущей. Передел влияния от Порошенко и Ахметова в пользу Коломойского? Президент, не имеющий возможности никак повлиять на Раду?
То что я написал выше, не критика конкретно Зеленского. То же самое можно было бы сказать, если бы тот же Вакарчук решил выдвигаться в президенты, или еще какое-то медиалицо без реальной политсилы с реальной поддержкой. На аргумент, мол, стань он президентом - к нему сами перебегут из других партий под "провластное крыло" - перебегут, но со своими условиями. А учитывая, что своей силы, своих людей в Раде нет - то эти условия будут ему диктовать перебежчики, и не он будет их контролировать, а они его
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 5240 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12430
|1659957
|
|
|0
|1312
|
|
|7
|7886
|
|