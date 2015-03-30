Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Чет 03 січ, 2019 11:36

Molchyn написав: Из всего потока критики - явный это отсутствие политического опыта. Все верно. но как вам такой взгляд - демократия это возможность выбора президента. Так приходит новый человек и он делает все чтобы показать себя, свою работу. Стимулы есть. Их много. В том числе и второй срок. А люди решают просто - если их жизнь реально улучшилась, то дают ему поддержку и второй срок. А если нет - то всего доброго (пример Ющенко). Это так работает. И чем больше шансов у других (новых) людей занять пост президента и главное чем больше пройдет через эту должность людей, тем в принципе для страны лучше. Вот почему в сегодняшних реалиях и появился Зеленский. Поэтому у него такой рейтинг. И у народа только один механизм воздействия на власть - выборы и ее смена. Хотя есть еще революция, но это исключение из правил. Вот многие высказались против Зеленского, а вариант получше есть? Реально нет. Из всего потока критики - явный это отсутствие политического опыта. Все верно. но как вам такой взгляд - демократия это возможность выбора президента. Так приходит новый человек и он делает все чтобы показать себя, свою работу. Стимулы есть. Их много. В том числе и второй срок. А люди решают просто - если их жизнь реально улучшилась, то дают ему поддержку и второй срок. А если нет - то всего доброго (пример Ющенко). Это так работает. И чем больше шансов у других (новых) людей занять пост президента и главное чем больше пройдет через эту должность людей, тем в принципе для страны лучше. Вот почему в сегодняшних реалиях и появился Зеленский. Поэтому у него такой рейтинг. И у народа только один механизм воздействия на власть - выборы и ее смена. Хотя есть еще революция, но это исключение из правил. Вот многие высказались против Зеленского, а вариант получше есть? Реально нет.

Если бы не та внешняя обстановка, которую мы имеем, можно было бы согласиться и "поэкспериментировать" хоть и с Зеленским. Есть ли вариант получше - вопрос непростой. Похуже вариантов много.А получше... Ну ладно опыт. Допустим, он действительно хочет показать себя и что-то улучшить. С какой командой? С какой поддержкой? У нас-президенсткая республика, как и с кем он будет договариваться в Раде? Коломойский ему купит большинство? Он может быть хоть на 100% искренним и честным патриотом, но без своей влиятельной политсилы, без команды, которую готов представить в правительстве, его просто будут игнорить и он ни на что ровным счетом не сможет влиять. Договориться? Может, конечно, но с таким раскладом сил условия ставит не он, все решения будут сплошными компромиссами в пользу других политсил. И это если он действительно хочет себя показать и что-то улучшить.А теперь с учетом вышесказанного, очень интересно, чем же эта ситуация будет лучше даже, например, по сравнению с текущей. Передел влияния от Порошенко и Ахметова в пользу Коломойского? Президент, не имеющий возможности никак повлиять на Раду?То что я написал выше, не критика конкретно Зеленского. То же самое можно было бы сказать, если бы тот же Вакарчук решил выдвигаться в президенты, или еще какое-то медиалицо без реальной политсилы с реальной поддержкой. На аргумент, мол, стань он президентом - к нему сами перебегут из других партий под "провластное крыло" - перебегут, но со своими условиями. А учитывая, что своей силы, своих людей в Раде нет - то эти условия будут ему диктовать перебежчики, и не он будет их контролировать, а они его