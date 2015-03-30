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Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:37
Мизантрóп
Molchyn написав:
Реально нет.
ЮВТ всегда и любой ценой жаждет власти
И? Это повод ее выбрать? Порадовать ее? Чтобы в Украине на одного счастливого человека стало больше?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:39
sequence написав:
так может мы и обратим внимание на резкую накрутку подписчиков Мордокниги Гаранта и Леди с косой в конце прошлого года?
Подписчик мордокниги - даже не признак поддержки. Кого вообще колышет количество подписчиков у политиков в Фесбуке?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:41
Faceless написав:
А учитывая, что своей силы, своих людей в Раде нет - то эти условия будут ему диктовать перебежчики, и не он будет их контролировать, а они его
Через несколько десятков дней после инаугурации начнется предвыборная парламентская компания, и вы не узнаете наш парламент, ярые поборники Порошенко и Народного фронта будут сидеть в шарфиках от Батькивщины или с надписями Слуга народа )))
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:43
freeze написав: Faceless написав:
А учитывая, что своей силы, своих людей в Раде нет - то эти условия будут ему диктовать перебежчики, и не он будет их контролировать, а они его
Через несколько десятков дней после инаугурации начнется предвыборная парламентская компания, и вы не узнаете наш парламент, ярые поборники Порошенко и Народного фронта будут сидеть в шарфиках от Батькивщины или с надписями Слуга народа )))
Это все снаружи. Перед тем будут большие торги, кто больше отлистает или даст гарантий/преференций каждой тушке за то, чтобы тот взял нужный шарфик
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:44
Molchyn написав:
Вот многие высказались против Зеленского, а вариант получше есть? Реально нет.
На сцені. Він політик, дипломат, военначальник? Колись керував хоч задрипаним селом?
Вакарчук в США рік провчився, і то нікуди не лізе, бо був депутатом і хоч трохи розуміє, що там за кухня насправді.
Коротше кажучи - не може кухарка керувати державою. Наслідки будуть відповідні. Це найгірший кандидат з усіх можливих, не рахуючи клоунів типа Ляшко чи Рабіновича.
Правда, Порошенко все одно його обійде - наші люди не такі дурні, щоб вибирати клоунів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:44
Faceless написав: sequence написав:
так может мы и обратим внимание на резкую накрутку подписчиков Мордокниги Гаранта и Леди с косой в конце прошлого года?
Подписчик мордокниги - даже не признак поддержки. Кого вообще колышет количество подписчиков у политиков в Фесбуке?
встречный вопрос - а кого колышет количество зарегистрированных на сайте Зеленского?
я, например, от вас бы не узнал, так и жил бы - .. в незнании
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:44
Molchyn написав:freeze
Здесь всё не так просто. За каденцию Ющенко жизнь подавляющего большинства людей улучшилась, у многих значительно.
А то что народ от него ждал реформ и перемен, и не дождался не повлияло? Потратить столько доверия и ничего в итоге не построить?
Народу, пардон, до сраки реформы, главное, чтобы персональный избиратель и его персональная семья жили лучше, чем раньше. С Ющенко, исключение, нехорошо получилось, почему я уже описал.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:44
freeze написав: Faceless написав:
А учитывая, что своей силы, своих людей в Раде нет - то эти условия будут ему диктовать перебежчики, и не он будет их контролировать, а они его
Через несколько десятков дней после инаугурации начнется предвыборная парламентская компания, и вы не узнаете наш парламент, ярые поборники Порошенко и Народного фронта будут сидеть в шарфиках от Батькивщины или с надписями Слуга народа )))
Ну что за манера обо всех по себе судить? Зеленский слуга какого народа уже хоть выяснили?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:47
А мені цікаво стало - хтось тут його серіал дивився ? Про слугу народу ? Там всі питання були задані ... Інша справа - що відповідей не змогли навіть вигадати . Але в такому випадку нам треба диктатуру і надовго ... І невідомо чию ...
Востаннє редагувалось Puente
в Чет 03 січ, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:47
lapay написав:
Правда, Порошенко все одно його обійде
Питання геть не в тому. Питання хто саме обійде (чи ні) самого Порошенко і всіх інших. І тут в теорії може прийти біда куди гірше і Порошенко і Зеленського.
lapay написав:
наші люди не такі дурні, щоб вибирати клоунів
Нажаль, вони ще дурніші.
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