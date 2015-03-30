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Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:19
Nemo написав:
сейчас вообще то действует "диктаторская" конституция Януковича. Прикол в том что его судят за "узурпацию власти" но конституцию назад никто не "откатил".
Откатить очень непросто, нужно конституционное большинство, да и смены Конституции туда-сюда в такое сложное для страны время, необоснованны.
Но при всем этом у нас все равно роль парламента очень высока. Один Президент без существенной своей политсилы в Раде ее прогнуть не сможет. Потому нет и смысла ничего менять в данном случае
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Faceless
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:21
Faceless написав:
.. Потому нет и смысла ничего менять в данном случае
Может еще и ПАПу у руля оставить, для полной картины?
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sequence
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:22
sequence написав: Faceless написав:
.. Потому нет и смысла ничего менять в данном случае
Может еще и ПАПу у руля оставить, для полной картины?
Это один из вариантов
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Faceless
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:24
sequence написав:
Может еще и ПАПу у руля оставить, для полной картины?
Так ви ж не хочете за нього голосувати, а дарма, Бойко все одно не пройде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:24
Зеленский удачно занял нишу "против всех".
"Умные" керманычи отобрали право граждан выразить недоверие всем кандидатам, убрав соотв. графу из бюллетеня.
Но тут пиплу предложили идею пранка над керманычами, которую пипл подхватил.
Пипл давно хочет какой-то сатисфакции, но достать керманычей не может, поэтому хоть таким образом могут "дать пощёчину"
Но проблема этого кандидата в том, что он - "продвинутая версия" попередников. И его задача - разводить электорат более эффективно, а не "мир во всем мире"
Циркач как Ляшко - но круче
Популист как Тимошенко - но ещё незапятнанный
Такой же российско-говорящий-думающий как Порошенко - но меньше русизмов
Молодой - но не чей-то "сынок" (разве что пасынок Бени)
Посмотрите как он петлял в "истории с извинениями перед Кадыровым"
Как он утверждал "что станет на колени перед Путиным, "лишь бы закончить войну"
Как он уже сейчас на своём сайте накручивает "подписоту"
Т.е. он говорит и показывает всё, что нравится пиплу.
Так чем он отличается от нынешних?
Но что он реально предлагает?
Посадить Ахметова? Или Насирова? Или Семочка? Или Порошенко?
Достичь каких-то конкретных результатов в экономике, производстве?
И какими способами?
Кто у него будет Генпрокурором?
Что он будет делать с судебной системой?
Сейчас это просто пранк, который вышел из-под контроля.
Но я не против, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30
Nemo написав: Faceless написав: Molchyn написав:
Если бы сейчас были ответы на это, то рейтинг Зеленского был еще выше. Как я это вижу? Пример с Леней Черновецким. Да он своеобразный, но очень изобретательный. Так вот он набирал на должность начальников отделений банка выпускников ВУЗОВ, которые не имели опыта. Сумасшедшая идея? А на практике сработала! Задача начальника за месяц улучшить показатели предшественника! Не справился - уволен. У них не было опыта, но стимул и желание работать было. Итог - банк развивался (были и другие причины). Как Вам такой вариант?
Черновецкий как глава Правекса - это одна история. Как мер Киева - совсем другая.
Зеленский как генпродюсер Интера, вполне возможно, очень неплохо справлялся. Но это ровным счетом ничего не говорит о том, как он будет на посту президента, и даже просто министра или мера.
Nemo написав:
если он становится Президентом Парламент обрезает его полномочия
Не надо ничего обрезать, "все уже обрезано до нас"
сейчас вообще то действует "диктаторская" конституция Януковича. Прикол в том что его судят за "узурпацию власти" но конституцию назад никто не "откатил".
Ваше невежество безразмерно, при этом вы этого даже не стесняетесь.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:40
lapay написав: sequence написав:
Может еще и ПАПу у руля оставить, для полной картины?
Так ви ж не хочете за нього голосувати, а дарма, Бойко все одно не пройде.
Бойко - один из подпевал ПАПы на ближайших выборах. Гляньте, как он светится на "правильных" каналах, вроде "5" и "прямого". Да и дело "вышек Бойка" неожиданно слилось, будто и не было - обвинили всяких зицпредседателей. Учитывая кумовство генпрокурора кое с кем, вроде все встает на места.
точно не мой вариант, Лепэн
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:43
Очень импонирует подход Зеленского к делу, у него нет ни одного человека в команде из старой гвардии
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gepur
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:45
lapay
Він ... военначальник?
А как ПАПа стал Верховным главнокомандующим? Академию закончил? И опыта у него нет? А у предыдущих все с этим было ок?
Нестыковочка...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:50
sequence написав: lapay написав: sequence написав:
Может еще и ПАПу у руля оставить, для полной картины?
Так ви ж не хочете за нього голосувати, а дарма, Бойко все одно не пройде.
Бойко - один из подпевал ПАПы на ближайших выборах. Гляньте, как он светится на "правильных" каналах, вроде "5" и "прямого". Да и дело "вышек Бойка" неожиданно слилось, будто и не было - обвинили всяких зицпредседателей. Учитывая кумовство генпрокурора кое с кем, вроде все встает на места.
точно не мой вариант, Лепэн
Розовая мечта Петра Алексеевича - он и Бойко во втором туре )))
Даже Путин помогает с санкциями против Мураева и Вилкула, которые оттягивают у Бойко голоса. Ищет СБУ не может найти подвоха, как бывший бизнесмен средненькой руки районного уровня Мураев покупает телеканал и завешивает бигбордами полстраны, ему папа-Мураев-старший помогает))
Прямо все как дети )))
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