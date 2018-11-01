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LG запатентував безрамковий планшет з клавіатурою, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:28
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний підрозділ компанії LG готує до випуску кілька новинок, частину з яких буде показано на виставці CES 2019 січні, а інша частина потрапить на лютневу MWC 2019.
Дивися повний текст LG запатентував безрамковий планшет з клавіатурою, що пристібається
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:28
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П'ят 13 лип, 2018 21:59
filre
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