НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
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