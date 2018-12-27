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Набрали чинності нові тарифи
на опалення та гарячу воду...

Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11

Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.

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R2
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Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.



Горячая вода для квартир с полотенцесушителями подорожает до 97,9 грн/куб. м., без «сушек» – до 90,54 грн/куб. м.

За наличие 1-метровой трубы в ванной, которая в квартиру тупо "входит и выходит" +8% к тарифу!

Это все что надо знать про тарифообразование по-украински :idea:
EKO
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