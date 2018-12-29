НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:11
Горячая вода для квартир с полотенцесушителями подорожает до 97,9 грн/куб. м., без «сушек» – до 90,54 грн/куб. м.
За наличие 1-метровой трубы в ванной, которая в квартиру тупо "входит и выходит" +8% к тарифу!
Это все что надо знать про тарифообразование по-украински
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02
Этим только и запомнились за несколько лет, на больше они оказались не способны, просто повышай тарифы и рассказывай сказки с телека.
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