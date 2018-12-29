|
|
|
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86494
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
-
SkyПердяй
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 18.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:11
Горячая вода для квартир с полотенцесушителями подорожает до 97,9 грн/куб. м., без «сушек» – до 90,54 грн/куб. м.
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.
За наличие 1-метровой трубы в ванной, которая в квартиру тупо "входит и выходит" +8% к тарифу!
Это все что надо знать про тарифообразование по-украински
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2806 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:41
Да это все мелочи, главное что у нас теперь есть томос )))
-
eduardsumcov
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02
Этим только и запомнились за несколько лет, на больше они оказались не способны, просто повышай тарифы и рассказывай сказки с телека.
-
111111111
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:50
eduardsumcov
Томоса нету!!!
-
сова
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:48
SkyПердяй написав:
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1432
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13
Конрад Карлович написав: SkyПердяй написав:
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.
предлагаете радоваться? увольте.
-
wotsergeyd
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:40
Что тут скажешь (
-
vineski87
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 04.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|142
|
|
|7
|388
|
Чет 03 січ, 2019 09:29
nalim
|
|3
|89
|
|