НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11
Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:11
Горячая вода для квартир с полотенцесушителями подорожает до 97,9 грн/куб. м., без «сушек» – до 90,54 грн/куб. м.
За наличие 1-метровой трубы в ванной, которая в квартиру тупо "входит и выходит" +8% к тарифу!
Это все что надо знать про тарифообразование по-украински
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02
Этим только и запомнились за несколько лет, на больше они оказались не способны, просто повышай тарифы и рассказывай сказки с телека.
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:48
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:12
Вопрос в динамике. Точнее, в скорости роста.
Помнится, лет 10 назад мы с российскими коллегами сравнивали уровень жизни в разных городах. И пришли к выводу, что , хотя зарплаты в Питере, например, значительно выше, чем в Харькове или Днепре (Москву не трогали - это отдельная тема), но если вычесть коммуналку, учесть стоимость продуктов и общественного транспорта, а также прочие "сопутствующие" расходы, то уровень жизни в Днепре или Харькове вполне сопоставим с Питером или Новосибирском
Сейчас, как я понимаю, питерские зарплаты по-прежнему сильно выше украинских зарплат в регионах , но украинские цены на продукты подтянулись к европейским, коммуналка, судя по тому, что я нашел в интернете, даже выше российской , да и остальное тоже выросло (кофе на улицах, цены в кафе, блеты в кино и на концерты)
А не так давно у нас был аналогичный разговор с ребятами из Будапешта. И должен сказать, что расходы там, если у тебя есть свое жилье, сопоставимы с украинскими.
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