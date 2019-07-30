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Набрали чинності нові тарифи
на опалення та гарячу воду...

Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11

Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.

Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:11

Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.



Горячая вода для квартир с полотенцесушителями подорожает до 97,9 грн/куб. м., без «сушек» – до 90,54 грн/куб. м.

За наличие 1-метровой трубы в ванной, которая в квартиру тупо "входит и выходит" +8% к тарифу!

Это все что надо знать про тарифообразование по-украински :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:41

Да это все мелочи, главное что у нас теперь есть томос )))
eduardsumcov
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року.

Дивися повний текст Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду (інфографіка).


Этим только и запомнились за несколько лет, на больше они оказались не способны, просто повышай тарифы и рассказывай сказки с телека.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:50

eduardsumcov

Томоса нету!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:48

  SkyПердяй написав:Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....

"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13

  Конрад Карлович написав:
  SkyПердяй написав:Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....

"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.

предлагаете радоваться? увольте.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:51

Надеемся, что новое Правительсто снизит цены на коммуналку !
monarh91399
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:12

  Конрад Карлович написав:
  SkyПердяй написав:Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....

"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.


Вопрос в динамике. Точнее, в скорости роста.

Помнится, лет 10 назад мы с российскими коллегами сравнивали уровень жизни в разных городах. И пришли к выводу, что , хотя зарплаты в Питере, например, значительно выше, чем в Харькове или Днепре (Москву не трогали - это отдельная тема), но если вычесть коммуналку, учесть стоимость продуктов и общественного транспорта, а также прочие "сопутствующие" расходы, то уровень жизни в Днепре или Харькове вполне сопоставим с Питером или Новосибирском
Сейчас, как я понимаю, питерские зарплаты по-прежнему сильно выше украинских зарплат в регионах , но украинские цены на продукты подтянулись к европейским, коммуналка, судя по тому, что я нашел в интернете, даже выше российской , да и остальное тоже выросло (кофе на улицах, цены в кафе, блеты в кино и на концерты)

А не так давно у нас был аналогичный разговор с ребятами из Будапешта. И должен сказать, что расходы там, если у тебя есть свое жилье, сопоставимы с украинскими.
PasserBy
 
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