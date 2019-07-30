Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...

PasserBy написав:

Конрад Карлович написав: SkyПердяй написав: Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству.... Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....

"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас. "Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.

Вопрос в динамике. Точнее, в скорости роста.Помнится, лет 10 назад мы с российскими коллегами сравнивали уровень жизни в разных городах. И пришли к выводу, что , хотя зарплаты в Питере, например, значительно выше, чем в Харькове или Днепре (Москву не трогали - это отдельная тема), но если вычесть коммуналку, учесть стоимость продуктов и общественного транспорта, а также прочие "сопутствующие" расходы, то уровень жизни в Днепре или Харькове вполне сопоставим с Питером или НовосибирскомСейчас, как я понимаю, питерские зарплаты по-прежнему сильно выше украинских зарплат в регионах , но украинские цены на продукты подтянулись к европейским, коммуналка, судя по тому, что я нашел в интернете, даже выше российской , да и остальное тоже выросло (кофе на улицах, цены в кафе, блеты в кино и на концерты)А не так давно у нас был аналогичный разговор с ребятами из Будапешта. И должен сказать, что расходы там, если у тебя есть свое жилье, сопоставимы с украинскими.