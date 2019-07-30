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Набрали чинності нові тарифи
на опалення та гарячу воду...

Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:10

  PasserBy написав:
  Конрад Карлович написав:
  SkyПердяй написав:Что тут скажешь кроме искренних слов благодарности президенту и правительству....

"Хватит скиглити"! Тарифы везде повышаются, не только у нас.


Вопрос в динамике. Точнее, в скорости роста.

Помнится, лет 10 назад мы с российскими коллегами сравнивали уровень жизни в разных городах. И пришли к выводу, что , хотя зарплаты в Питере, например, значительно выше, чем в Харькове или Днепре (Москву не трогали - это отдельная тема), но если вычесть коммуналку, учесть стоимость продуктов и общественного транспорта, а также прочие "сопутствующие" расходы, то уровень жизни в Днепре или Харькове вполне сопоставим с Питером или Новосибирском
Сейчас, как я понимаю, питерские зарплаты по-прежнему сильно выше украинских зарплат в регионах , но украинские цены на продукты подтянулись к европейским, коммуналка, судя по тому, что я нашел в интернете, даже выше российской , да и остальное тоже выросло (кофе на улицах, цены в кафе, блеты в кино и на концерты)

А не так давно у нас был аналогичный разговор с ребятами из Будапешта. И должен сказать, что расходы там, если у тебя есть свое жилье, сопоставимы с украинскими.

У квартирах без лічильників вартість опалення складе 38,5 грн за квадратний метр опалювальної площі.
Гаряча вода для квартир з рушникосушарками подорожчає до 97,9 грн / куб. м., без них – до 90,54 грн / куб. м.

За отопление родительской родителей в 62 м плачу сейчас 1 732 рубля/мес (11 грн/м2 в эквиваленте, правда 12 месяцев в году), ГВС - 127 руб/м3 (49 руб/м3) и считаю, что эти тарифы завышены.
Волгарь
 
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