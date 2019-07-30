Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...

PasserBy написав:
Вопрос в динамике. Точнее, в скорости роста.
Помнится, лет 10 назад мы с российскими коллегами сравнивали уровень жизни в разных городах. И пришли к выводу, что , хотя зарплаты в Питере, например, значительно выше, чем в Харькове или Днепре (Москву не трогали - это отдельная тема), но если вычесть коммуналку, учесть стоимость продуктов и общественного транспорта, а также прочие "сопутствующие" расходы, то уровень жизни в Днепре или Харькове вполне сопоставим с Питером или Новосибирском
Сейчас, как я понимаю, питерские зарплаты по-прежнему сильно выше украинских зарплат в регионах , но украинские цены на продукты подтянулись к европейским, коммуналка, судя по тому, что я нашел в интернете, даже выше российской , да и остальное тоже выросло (кофе на улицах, цены в кафе, блеты в кино и на концерты)
А не так давно у нас был аналогичный разговор с ребятами из Будапешта. И должен сказать, что расходы там, если у тебя есть свое жилье, сопоставимы с украинскими.
У квартирах без лічильників вартість опалення складе 38,5 грн за квадратний метр опалювальної площі.
Гаряча вода для квартир з рушникосушарками подорожчає до 97,9 грн / куб. м., без них – до 90,54 грн / куб. м.
За отопление родительской родителей в 62 м плачу сейчас 1 732 рубля/мес (11 грн/м2 в эквиваленте, правда 12 месяцев в году), ГВС - 127 руб/м3 (49 руб/м3) и считаю, что эти тарифы завышены.