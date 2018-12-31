Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна.
Дивися повний текст За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими - соціолог.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01
За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Дивися повний текст За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими - соціолог.
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01
Лучший за все годы показатель “хватает на все необходимое”- у людей просто меньше потребности.
По моему это не счастье а деградация социологов.
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