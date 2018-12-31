За останні 23 роки українці відчувають себе...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Ок, писал не раз. Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США. ... Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.
+100! Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе. Я нашему оппоненту уже писал не раз, но он как в бронепоезде. "Перемогамыздобулы". Мои знакомые и друзья никуда не уезжают, у них все прекрасно, а значит и во всей Украине так.
rjkz написав:Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе.
Отнюдь, я смотрю на вещи реально. Могу дополнить, что количество бомжей в городе увеличилось раз в 5, причем многие молодые до 30. Многие возвращаются из сытой Европы, а здесь уже нет ни дома ни родственников, которые смылись выписав по суду своего незатейливого собрата.
Так то оно может так, но это никак не связано с политикой и положением в стране. Просто появились вещи которые сами по себе делают людей счасливыми. Интернет(и все бонусы к нему), более качественная продукция и т.д