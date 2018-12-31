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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:14

  ruvex написав:
  rjkz написав:Ок, писал не раз.
Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США.
...
Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.

+100!
Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Зображення
Зображення


Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе. Я нашему оппоненту уже писал не раз, но он как в бронепоезде. "Перемогамыздобулы". Мои знакомые и друзья никуда не уезжают, у них все прекрасно, а значит и во всей Украине так.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:28

  rjkz написав:Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе.

Отнюдь, я смотрю на вещи реально. Могу дополнить, что количество бомжей в городе увеличилось раз в 5, причем многие молодые до 30. Многие возвращаются из сытой Европы, а здесь уже нет ни дома ни родственников, которые смылись выписав по суду своего незатейливого собрата.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:01

Величезний врожай нарковмісних конопель вагою у п’ять тонн виявила у Голованівському районі Кіровоградщини Служба безпеки України спільно з поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... qNJHW.dpbs

  R2 написав:Інститут соціології провів дослідження та виявив, що українці вперше вважають себе найбільш щасливими з 1995 року.

- заявила соціолог Ірина Бекешкіна.



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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:39

Так то оно может так, но это никак не связано с политикой и положением в стране. Просто появились вещи которые сами по себе делают людей счасливыми. Интернет(и все бонусы к нему), более качественная продукция и т.д
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:53

Конечно цены вуе а в кармане уё.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:02

Странно однако!!Украинцев грабят более четверти века а счастливы они лишь двадцать три года!!!!???? Непорядок.
homemail2003_ns
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