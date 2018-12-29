|
|
Набули чинності нові правила обміну валюти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:09
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, а саме стосовно проведення обміну валют через платіжні пристрої.
Дивися повний текст Набули чинності нові правила обміну валюти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86482
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:09
Хто буде першим?
Моно, Альфа, Приват? :)
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2002
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|298
|
Чет 03 січ, 2019 09:29
nalim
|
|2
|236
|
Чет 03 січ, 2019 00:11
EKO
|
|3
|88
|