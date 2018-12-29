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Набули чинності нові
правила обміну валюти

Набули чинності нові правила обміну валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:09

Набули чинності нові правила обміну валюти

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, а саме стосовно проведення обміну валют через платіжні пристрої.

Дивися повний текст Набули чинності нові правила обміну валюти.
R2
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