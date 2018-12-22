Державні виконавці станом на 21 грудня 2018 року винесли 133 тис. постанов.
Дивися повний текст Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за кордон.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:40
Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за...
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Дивися повний текст Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за кордон.
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:40
Загон в новую эпоху - БЕЗ ДЕТЕЙ/МАТЕРЕЙ ОДИНОЧЕК. Зачем дети, приедут негры, филипки, индусы будут тут работать/жить!....
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