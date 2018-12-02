RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прямі іноземні інвестиції в
Латвію за 9 міс. скоротилися...

Прямі іноземні інвестиції в Латвію за 9 міс. скоротилися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:27

Прямі іноземні інвестиції в Латвію за 9 міс. скоротилися...

Пропонуємо до обговорення:
Сума залучених в Латвію за дев'ять місяців 2018 року прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склала 365 млн євро - в 2 рази менше, ніж роком раніше, йдеться в огляді міністерства економіки країни.

Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Латвію за 9 міс. скоротилися в 2 рази, до 365 млн євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:27

Глядя на Латвию понимаешь, что ждет Украину.
nalim
 
Заблокований
Повідомлень: 6409
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:47

Инвестиции в "ландромат"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4524 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Приватні інвестиції в ТАСКОМБАНКУ: створюємо додатковий...
R2 » П'ят 14 гру, 2018 10:23
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 10:23
alex77
Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові...
R2 » Нед 02 гру, 2018 11:54
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 11:54
Grisha1
Вигідні інвестиції в Україні
R2 » П'ят 09 лис, 2018 21:26
1 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 21:31
vertal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5695)
03.01.2019 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.