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Прямі іноземні інвестиції в Латвію за 9 міс. скоротилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Сума залучених в Латвію за дев'ять місяців 2018 року прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склала 365 млн євро - в 2 рази менше, ніж роком раніше, йдеться в огляді міністерства економіки країни.
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Латвію за 9 міс. скоротилися в 2 рази, до 365 млн євро
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:27
Глядя на Латвию понимаешь, что ждет Украину.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:47
Инвестиции в "ландромат"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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